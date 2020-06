Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Seitenscheibe eines VW Golf eingeschlagen; BAB 81

Leonberg: Unfallbeteiligter gesucht

Ludwigsburg (ots)

Sindelfingen: Seitenscheibe eines VW Golf eingeschlagen

Bislang unbekannter Täter schlug zwischen Dienstag, 19:00 Uhr, und Mittwoch, 8:20 Uhr, das Fenster auf der Beifahrerseite eines in der Waldenbucher Straße in Sindelfingen abgestellten VW Golf ein. Den bisherigen Erkenntnissen nach wurde nichts gestohlen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Sindelfingen unter Tel. 07031 697 0 entgegen.

BAB 81 / Leonberg: Unfallbeteiligter gesucht

Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch gegen 07:05 Uhr im Bereich des Autobahndreiecks Leonberg ereignete, sucht die Polizei nach einem Unfallbeteiligten. Nach bisherigen Erkenntnissen war zur Unfallzeit ein 50-Jähriger mit einem VW-Transporter zunächst auf der BAB 8 in Richtung Karlsruhe unterwegs. Im weiteren Verlauf fuhr er auf die Überleitung zur BAB 81 in Richtung Heilbronn. Als der Mann kurz vor dem Engelbergtunnel nach links auf die Durchgangsfahrbahn wechseln wollte, stieß er vermutlich aus Unachtsamkeit mit einem noch unbekannten, vorfahrtsberechtigten Lkw zusammen. Ob der Lkw-Fahrer den Zusammenstoß bemerkt hatte, ist derzeit unklar. Mehrmalige Versuche seitens des 50-Jährigen den unbekannten Fahrer auf das Geschehen aufmerksam zu machen, blieben jedenfalls erfolglos. Der unbekannte männliche Fahrer ist etwa Anfang 30, fährt eventuell für einen Paketdienst und war vermutlich mit einem weißen Kastenwagen, einem Mercedes Sprinter oder einem VW Crafter, unterwegs. Nach einer kurzen Verkehrsstockung fuhr er in Richtung Heilbronn davon. Aufgrund dessen alarmierte der 50-Jährige die Polizei. An seinem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Zeugen, die weitere Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Verkehrspolizeiinspektion, Tel. 0711 6869-0.

