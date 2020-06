Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Radfahrerinnen in Gerlingen gesucht; Diebstahl in Korntal-Münchingen

Gerlingen: Geparktes Auto beschädigt - Radfahrerinnen gesucht

Nach einer Unfallflucht, die am Dienstag gegen 18.15 Uhr in Gerlingen begangen wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen waren zur Tatzeit zwei bislang unbekannte junge Radfahrerinnen im Alter zwischen 13 und 16 Jahren in der Schillerstraße stadteinwärts unterwegs. Während ihrer Fahrt soll eines der beiden Mädchen mit dem Lenker ihres Fahrrades an einem am Fahrbahnrand geparkten VW Transporter hängen geblieben sein. Hierdurch entstand am linken Fahrzeugheck ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Durch den Zusammenstoß stürzte das Mädchen auf die Fahrbahn. Ob sie hierbei verletzt wurde, ist derzeit nicht bekannt. Nachdem eine Zeugin durch laute Geräusche auf das Unfallgeschehen aufmerksam geworden war, sprach sie die gestürzte Radfahrerin an. Dies ignorierte die Unbekannte, setzte sich aufs Rad und fuhr zusammen mit ihrer Begleiterin in Richtung Innenstadt davon. Die Unfallverursacherin hat lange dunkle Haare, trug vermutlich einen Helm und war zum Unfallzeitpunkt mit einem türkisfarbenen Mountainbike unterwegs. Ihre Begleiterin hat ebenfalls lange dunkle Haare, trug vermutlich auch einen Helm und saß auf einem weißen Mountainbike. Zeugen, die weitere Angaben zu den beiden Mädchen machen können, werden dringend gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156 4352-0, in Verbindung zu setzen.

Korntal-Münchingen: Diebstahl aus Tiefgarage

Auf noch ungeklärte Art und Weise gelangte am Dienstag zwischen 09:00 Uhr und 09:40 Uhr ein noch unbekannter Täter in eine Sammeltiefgarage, die sich in der Hoffmannstraße in Korntal befindet. In der Garage lagerten vier Winterreifen samt Felgen auf einem Stellplatz. Die Räder, deren Wert sich auf eine dreistellige Summe beläuft, wurden vom Täter schließlich entwendet. Bemerkt wurde der Diebstahl, da sich das elektronische Garagentor nicht mehr schließen ließ und der Stromstecker für das Tor mutmaßlich durch den Täter ausgesteckt wurde. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte beim Polizeiposten Korntal-Münchingen, Tel. 0711 839902-0.

