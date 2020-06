POL-LB: Mercedes in Kornwestheim beschädigt; Feuerwehreinsatz in Vaihingen an der Enz

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Kornwestheim: Mercedes beschädigt

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker einen Mercedes, der zwischen Dienstag 15:30 Uhr und Mittwoch 09:30 Uhr in der Straße "Dinkelgarbe" in Kornwestheim abgestellt war. An dem geparkten Wagen wurden im Zuge einer Unfallaufnahme im Frontbereich rote Lackantragungen entdeckt, die möglicherweise vom Verursacherfahrzeug stammen. Zeugen, die weitere Hinweise geben können, melden sich bitte beim Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154 1313-0.

Vaihingen an der Enz-Enzweihingen: Gartenhütte abgebrannt

Am Mittwoch gegen 11:00 Uhr rückte die Freiwillige Feuerwehr Vaihingen an der Enz zu einem Brand in die Straße "Im Hörnle" im Ortsteil Enzweihingen aus. Dort stand aus noch ungeklärten Gründen eine Gartenhütte in Vollbrand, wodurch ein Sachschaden von rund 2.000 Euro entstand. Personen kamen nicht zu Schaden. Das Feuer konnte durch die Wehrleute gelöscht werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

