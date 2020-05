Polizei Hagen

POL-HA: Streit unter Autofahrern eskaliert

Hagen (ots)

Am Sonntag, den 24.05.2020, fuhr ein 64-jähriger Mann mit seinem Auto auf der Straße Küperei in Fahrtrichtung Voerder Straße in Haspe. Aus einer Grundstückseinfahrt wollte ein 28-jähriger Mann einbiegen. An der Engstelle kam es zum Wortgefecht, nach dem Aussteigen schlug der 28-Jährige die Fahrertür des Seniors gegen dessen Kopf. Auch Faustschläge musste der 64-Jährige über sich ergehen lassen, ehe der Täter davonfuhr. Nachdem die Polizei den Sachverhalt aufgenommen hatte, meldete sich der jüngere Mann telefonisch auf der Wache, weshalb eine Streifenwagenbesatzung zu ihm fuhr und ihn zum Sachverhalt befragte. Die Polizisten leiteten ein Strafverfahren ein, beide Männer verletzten sich leicht, benötigten jedoch keinen Rettungswagen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Michael Siemes

Telefon: 02331/986 15 11

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell