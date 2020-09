Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee - B229 im Bereich der Zufahrt B516 vollgesperrt (Folgemeldung)

Möhnesee (ots)

Die Unfallstelle auf der Bundessstraße 229 ist im Bereich Haarweg nach der Unfallaufnahme wieder für den Verkehr freigegeben. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein mit 3 Personen besetzter PKW die B 229 vom Möhnesee kommend Frtg. Soest. In Höhe des Haarwegs wollte der PKW Fahrer nach links Richtung Brilon abbiegen. Hier übersah er einen mit 2 Personen besetzen entgegenkommen PKW. Im Einmündungsbereich kam es zum Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die Fahrzeuge gegen zwei weitere Fahrzeuge geschleudert, die im Einmündungsbereich verkehrsbedingt warteten. Bei dem Verkehrsunfall wurden 4 Personen zum Teil schwer verletzt. Die B229 war für die Dauer der Unfallaufnahme für 2 Stunden voll gesperrt. Der Verkehr wurde abgeleitet. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (Is)

