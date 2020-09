Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: 39-jähriger Barbesucher greift Polizeibeamte an, 20-Jähriger wird Opfer eines Raubes, Unfall auf der L 1129

Ludwigsburg (ots)

Ludwigsburg: 39-jähriger Barbesucher greift Polizeibeamte an

Wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung wird sich ein 39 Jahre alter Mann verantworten müssen, der am Mittwoch gegen 23.30 Uhr in einer Bar in der Holzmarktstraße in Ludwigsburg unangenehm auffiel. Der Gast pöbelte fortwährend weitere Gaststättenbesucher und die Wirtin an. Da er sich nicht beruhigen wollte und die 29-jährige Betreiberin beleidigte, setzte diese ihn schließlich vor die Tür. Als er kurze Zeit später die Bar erneut betrat, alarmierte die Frau die Polizei. Auch im Beisein zweier Polizeibeamter unterließ er die Pöbeleien und Beleidigungen nicht. Da er die Örtlichkeit trotz Platzverweises nicht verlassen wollte, sollte er von den Beamten weggeführt werden. Als er hierauf einen unbeteiligten 36-Jährigen trat, brachten die Polizisten den Mann zu Boden. Gemeinsam mit weiteren Beamten, die zur Unterstützung gerufen worden waren, konnten die Polizisten dem kräftig gebauten 39-Jährigen Handschließen anlegen. Während dessen mussten sich die Beamten fortwährend Beleidigungen anhören. Da er auch nach ihnen trat, wurden schließlich auch seine Beine fixiert. Anschließend wurde der Mann, der erheblich unter Alkoholeinwirkung zu stehen schien, in ein Krankenhaus gebracht. Auch während des Transports versuchte er die Polizisten zu treten. Im Krankenhaus angekommen, trat der 39-Jährige eine Krankenschwester, die versuchte ihn zu beruhigen. Der Mann, bei dem ein Alkoholwert von knapp drei Promille gemessen wurde, verblieb vorerst im Krankenhaus.

Ludwigsburg: 20-Jähriger wird Opfer eines Raubes

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 0800/1100225, sucht Zeugen, die am Mittwoch zwischen 21.45 Uhr und 22.10 Uhr einen Raub auf einen 20 Jahre alten Mann in der Karlstraße auf dem Basketballplatz eines Schulgeländes beobachtet haben. Der 20-Jährige, der alleine unterwegs war, soll von zwei noch unbekannten Tätern auf Englisch angesprochen worden sein. Als einer der beiden versuchte ihm in seine Hosentasche zu greifen, entstand wohl ein Gerangel und dann eine Schlägerei zwischen den Männern. Der 20-Jährige sei zu Boden gegangen und wurde weiter von den Tätern attackiert, bis er kurzzeitig das Bewusstsein verloren habe. Als er wieder zu sich kam, bat er zwei Passanten die Polizei zu alarmieren. Beim Opfer konnten leichte Verletzungen festgestellt, worauf er durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde. Bei polizeilichen Fahndungsmaßnahmen konnten keine Tatverdächtigen festgestellt werden. Beide Täter hatten einen dunklen Teint und sollen etwa 175 cm groß sein. Einer der beiden soll schlank sein und gefärbte braune Haare haben. Er trug ein schwarzes T-Shirt. Der Komplize hat schwarze Haare und trug eine schwarze Jacke. Gemäß den derzeitigen Ermittlungen raubten die Täter einen vierstelligen Bargeldbetrag.

Ludwigsburg-Hoheneck: Unfall auf der L 1129

Zwei leicht verletzte Frauen und ein Sachschaden von etwa 25.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwoch gegen 08.00 Uhr auf der Landesstraße 1129 zwischen Hoheneck und Freiberg am Neckar ereignete. Eine 73 Jahre alte Citroen-Fahrerin, die aus Richtung Freiberg am Neckar kam, wollte an der Kreuzung mit der Heimengasse nach links in diese abbiegen. Mutmaßlich übersah sie hierbei eine entgegenkommende 53-jährige Audi-Fahrerin. Hierauf prallten die beiden Fahrzeuge zusammen. Beide Frauen wurden durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell