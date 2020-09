Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: 24-Jähriger in psychischem Ausnahmezustand leistet Widerstand; Renningen: 49-Jähriger beleidigt Polizeibeamte und zeigt Hitlergruß; Leonberg: Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Leonberg: 24-Jähriger in psychischem Ausnahmezustand leistet Widerstand

Aufgrund eines psychischen Ausnahmezustands sollte ein 24-Jähriger am Mittwochnachmittag in Leonberg in einer psychiatrischen Einrichtung vorgestellt werden, wobei er jedoch schließlich Widerstand leistet. Zunächst hatte sich der Mann gegen 16.15 Uhr auf einem fremden Grundstück in der Straße Lohlebachtäle in Leonberg aufgehalten. Der Grundstücksbesitzer hatten ihn mehrfach gebeten zu gehen, doch der apathisch wirkende 24-Jährige reagierte nicht, sondern blieb regungslos sitzen. Auch als die hinzugerufene Polizei versuchte Kontakt zu ihm aufzunehmen, gelang dies nicht. Als der 24-Jährige im weiteren Verlauf plötzlich aufstand und auf den Grundstückbesitzer zuging, wollten ihn die Polizeibeamten festhalten. Als er sich losriss, wurde er schließlich zu Boden gebracht. Die Beamten brachten ihn nun zunächst zum Polizeirevier Leonberg und anschließend zu einer psychiatrischen Klinik. Als eine Ärztin das Gespräch mit ihm suchte, bewegte er sich auf eine Polizeibeamtin zu und griff mit beiden Händen in Richtung der Dienstwaffe, die sich gesichert im Holster am Gürtel befand. Die Beamtin konnte den 24-Jährigen gemeinsam mit einer Kollegin zu Boden bringen. Der Mann wehrte sich heftig gegen die Polizistinnen, die ihm letztlich jedoch Handschließen angelegen konnten. Hinzugerufenes Klinikpersonal kümmerte sich hierauf um den Mann, der nun mit einer Anzeige unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte rechnen muss.

Renningen: 49-Jähriger beleidigt Polizeibeamte und zeigt Hitlergruß

Mit einem äußerst aggressiven und unangenehmen 49-Jährigen bekamen es Beamte des Polizeipostens Renningen zu tun, die am Mittwoch gegen 14.40 Uhr zu einem Discounter in der Benzstraße in Renningen gerufen wurden. Der 49-Jährige hatte das Geschäft betreten, ohne einen Mund-Nase-Schutz zu tragen. Als er von einem 35 Jahre alten Mitarbeiter angesprochen wurde, begann er eine Diskussion und beleidigte den Mitarbeiter sowie weitere Kunden in übler Art und Weise. Darüber hinaus zeigte er mehrfach den Hitlergruß. Die alarmierten Polizeibeamten brachte den 49-Jährigen schließlich auf den Parkplatz, wo der Mann erneut zu diskutieren begann, wieder den Hiltergruß zeigte und "Heil Hitler" rief. Ferner beleidigte die Polizisten sowie den ehemaligen, allerdings nicht anwesenden Leiter des Polizeipostens Renningen. Der 49-Jährige erhielt ein Hausverbot für den Discounter und muss mit einer Anzeige wegen Beleidigung, Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie Verstoß gegen die Corona-Verordnung rechnen.

Leonberg: Unfallflucht

Zwischen Montag 20.00 Uhr und Dienstag 07.30 Uhr kam es in der Strohgäustraße, Ecke Jahnstraße, in Leonberg zu einer Unfallflucht. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker streifte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen am Fahrbahnrand abgestellte Skoda. Der hinterlassene Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07152/605-0 mit dem Polizeirevier Leonberg in Verbindung zu setzen.

