POL-VER: ++Küchenbrand verläuft glimpflich++Nummernschilder gestohlen++Polizei stellt mutmaßliche Einbrecher++Einschleichdiebe erbeuten Schmuck++Funkstreife zieht berauschte Fahranfängerin aus...++

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Landkreise Verden u. Osterholz (ots)

Küchenbrand verläuft glimpflich Kirchlinteln. In der Küche eines Einfamilienwohnhauses in Odeweg ist es am Mittwochabend zu einem Feuer gekommen. Eine Dunstabzugshaube geriet in Brand, konnte aber schnell wieder gelöscht werden, so dass kein Gebäudeschaden entstand. Dennoch wurde ein Küchenoberschrank durch Brandzehrungen in Mitleidenschaft gezogen. Weiterer Schaden entstand durch Verrußungen. Verletzt wurde niemand. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Otersen und ein Streifenwagen der Verdener Polizei waren vor Ort. Die Beamten nahmen Ermittlungen zur Ursache des Brandes auf.

Nummernschilder gestohlen Achim. Am Mittwoch wurden der Achimer gleich zwei Kennzeichendiebstähle gemeldet. Ob ein Zusammenhang zwischen beiden Taten besteht, ist noch unklar. Im Möwenweg entfernten Unbekannte die beiden Kennzeichen von einem geparkten Audi A 3. Ein weiterer Kennzeichendiebstahl ereignete sich auf dem Mitarbeiterparkplatz der Aller-Weser-Klinik in der Straße "Bierdener Mühle". Die Polizei hat in beiden Fällen Ermittlungen eingeleitet und schließt nicht aus, dass mit den Nummernschildern weitere Straftaten begangen werden könnten. Zeugen, die in dem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 04202/9960 bei der Achimer Polizei zu melden.

Polizei stellt mutmaßliche Einbrecher Riede. Aufgrund eines Hinweises konnte die Polizei am Mittwochnachmittag in Riede drei Verdächtige vorläufig festnehmen, die kurz zuvor in ein abbruchreifes Haus eingedrungen waren. Auf Vorhalt räumten die drei Festgenommenen im Alter zwischen 33 und 51 Jahren ein, keine Diebstahlsabsicht gehabt sondern lediglich ein Obdach für die Nacht gesucht zu haben. Die Polizei erteilte den Männern einen Platzverweis und leitete ein Strafverfahren wegen Hausfriedenbruchs ein.

Einschleichdiebe erbeuten Schmuck Oyten. Unbemerkt haben sich bislang unbekannte Diebe am Mittwochmittag in ein Einfamilienwohnhaus in der Lindenstraße geschlichen und Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro gestohlen. Es fehlen drei Uhren und vier Ringe. Andere Wertgegenstände wurden nicht gestohlen. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und sucht nun nach etwaigen Zeugen, die zwischen 11.45 Uhr und 12 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Lindenstraße beobachtet haben. Hinweise nehmen die örtliche Polizeistation (Telefon 04207/1285) oder das Polizeikommissariat Achim (Telefon 04202/9960) entgegen.

Funkstreife zieht berauschte Fahranfängerin aus dem Verkehr Osterholz-Scharmbeck. Beamte des Einsatz- und Streifendienstes der Osterholzer Polizei haben am Mittwochabend eine berauschte Autofahrerin aus dem Verkehr gezogen. Die 19-jährige wurde positiv auf THC und Kokain getestet und muss nun nicht nur mit einem Bußgeld und einem Fahrverbot sondern auch mit einer Nachschulung rechnen. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Schuppen aufgebrochen Osterholz-Scharmbeck. Auf einem Schulgelände am Klosterplatz ist in den letzten Tagen ein für Zweiräder genutzter Gartenschuppen aufgebrochen worden. Es wurden 15 Fahrräder, Dreiräder, Tandems und Roller im Gesamtwert von 5.000 Euro gestohlen. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Die Polizei in Osterholz-Scharmbeck ermittelt wegen schweren Diebstahls.

Festnahmen nach Einbruchsversuch Osterholz-Scharmbeck. Vier Männer im Alter zwischen 39 und 40 Jahren stehen im Verdacht, einen versuchten Einbruch in ein Einfamilienwohnhaus in der Hauptstraße unternommen zu haben. Eine ebenfalls 40-jährige Kreisstädterin hatte beobachtet, wie zwei Verdächtige zur Mittagszeit vom Nachbargrundstück geflüchtet waren und sofort die Polizei informiert. Die Beamten lösten umgehend eine Fahndung aus und konnten die beiden Flüchtenden sowie zwei weitere Männer und einen Pkw noch in der Nähe des Tatortes feststellen und festnehmen. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an, obwohl die Vier noch am Abend wegen fehlender Haftgründe wieder auf freien Fuß gesetzt werden mussten. Unter anderem wird geprüft, inwieweit die Gruppe auch für weitere Straftaten in Betracht kommt.

Dreiköpfige Familie bei Verkehrsunfall verletzt Lilienthal. Beim Befahren der Kreisstraße 8 im Bereich Niederende ist ein mit einer dreiköpfigen Familie besetzter Pkw am frühen Mittwochabend von der Fahrbahn abgekommen, hat einen Holzzaun durchbrochen und ist im Seitenraum gelandet. Durch den Unfall zogen sich der 45-jährige Fahrer, seine gleichaltrige Ehefrau und die im Fond sitzende 18-jährige Tochter der beiden leichte Verletzungen zu. Zwei der drei Verletzten mussten mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. An ihrem Auto entstand ein Schaden. Die Höhe wird von der Polizei mit rund 1.000 Euro angegeben.

