Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen-Hirschlanden: Rauchentwicklung im Seniorenheim; Gerlingen: E-Bike gestohlen; Vaihingen an der Enz - Kleinglattbach: Einbruch

Ludwigsburg (ots)

Ditzingen-Hirschlanden: Rauchentwicklung im Seniorenheim

Am Mittwoch kam es gegen 11:10 Uhr in einem Seniorenheim in der Hohe Straße in Ditzingen-Hirschlanden zu einer Rauchentwicklung und in Folge zu einem Einsatz der Feuerwehr Ditzingen. Vermutlich wurden Handtücher und eine Plastikbox auf einer eingeschalteten Herdplatte vergessen. Der Rettungsdienst brachte eine Bewohnerin vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Außer den Handtüchern und der Plastikbox wurde nichts beschädigt. Es entstand kein offenes Feuer. Neben Rettungsdienst und Polizei war die Feuerwehr Ditzingen mit sieben Fahrzeugen und 38 Einsatzkräften vor Ort.

Gerlingen: E-Bike gestohlen

Ein bislang unbekannter Täter stahl in der Weilimdorfer Straße in Gerlingen ein E-Bike mit einem Neuwert von etwa 3250 Euro. Das E-Bike war mit einem Kettenschloss an einem Fahrradständer beim Eingang eines dortigen Einkaufsmarktes gesichert. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Ditzingen unter Tel. 07156 4352 0 entgegen.

Vaihingen an der Enz - Kleinglattbach: Einbruch

Zwischen Freitag und Montag verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Bahnhofstraße in Vaihingen an der Enz - Kleinglattbach. Anschließend wurde das Haus durchsucht und Bargeld gestohlen. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Zeugen können sich unter Tel. 07042 941 0 an das Polizeirevier Vaihingen an der Enz wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell