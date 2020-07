Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Wohnungseinbruch in Diestelbruch

Lippe (ots)

(KF)In der Zeit vom 09.07.2020 bis Samstagvormittag drangen bisher unbekannte Täter in die Wohnräume eines Einfamilienhauses in der Neuen Reihe ein. Die Täter brachen ein Wohnzimmerfenster auf und suchten in der Wohnung nach Wertgegenständen. Ob die Täter Beute machten wird derzeit noch ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Detmold, Tel. 05231 6090, zu melden.

