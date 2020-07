Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Bargeld bei Büroeinbruch entwendet

Lippe (ots)

(KF)In der Nacht von Freitag auf Samstag drangen bisher unbekannte Täter in die Geschäftsräume einer Versicherungsgesellschaft an der Bielefelder Straße ein. Die Täter gelangten über das Treppenhaus ins Gebäude und brachen dort die Zugangstür zur Geschäftsstelle auf. Es wurde Bargeld in dreistelliger Höhe entwendet. Zeugen mögen sich bitte mit der Kriminalpolizei in Detmold, Tel. 05231 6090, in Verbindung setzen.

