POL-LB: BAB81 Anschlussstelle Ehningen/K1077: Sachschaden und Verletzte nach Verkehrsunfall; Böblingen: 32-Jährige verursacht 12.000 Euro Sachschaden bei Schnellrestaurant; Zeugen nach Raub gesucht

Ludwigsburg (ots)

BAB81 Anschlussstelle Ehningen / K1077: 20.000 Euro Sachschaden und Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Zwei Leichtverletzte und etwa 20.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles auf der Kreisstraße 1077 (K1077) auf Höhe der Anschlussstelle Ehningen der Bundesautobahn 81 (BAB81). Eine 51-Jährige wollte mit ihrem VW von Böblingen kommend an der Anschlussstelle nach links abbiegen und übersah dabei vermutlich einen aus der Gegenrichtung anfahrenden 44-Jährigen in einem VW. In der Folge kollidierten die beiden VW im Kreuzungsbereich miteinander und die Fahrzeuglenker wurden hierbei leicht verletzt. Da beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren, mussten sie durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Böblingen: Alkoholisierte 32-Jährige verursacht insgesamt 12.000 Euro Sachschaden bei Schnellrestaurant

Gegen 13:30 Uhr verursachte am Mittwoch eine 32-Jährige mit ihrem Renault mehrere Sachschäden im Drive-In Bereich eines Schnellrestaurants in der Königsberger Straße in Böblingen. Ursprünglich wollte die Frau wohl mit ihrem Wagen an den im Drive-In wartenden Pkw vorbeifahren, als ihr Wagen zunächst mit einem Pfosten kollidierte. Nach der Kollision soll sie dann mit aufheulendem Motor und einer hohen Geschwindigkeit an den wartenden Pkw vorbeigefahren sein. Dabei stieß sie zunächst mit einem weiteren Pfosten zusammen und in der Folge noch mit dem Dacia eines 31-Jährigen. Der Renault wurden bei den Zusammenstößen so stark beschädigt, dass das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war. Bei der Unfallaufnahme durch Polizeibeamte des Polizeireviers Böblingen bestätigte sich durch einen durchgeführten Atemalkoholtest der Verdacht einer Alkoholisierung der 32-Jährigen. Sie musste sich daraufhin einer Blutentnahme in einem Krankenhaus unterziehen. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt.

Böblingen: Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Raub

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt nach einem Raub in der Bahnhofstraße in Böblingen am Mittwoch gegen 24:00 Uhr und sucht Zeugen zu diesem Vorfall. Dem bisherigen Ermittlungsstand nach wurde ein 25-Jähriger durch eine fünfköpfige Gruppe in der Bahnhofstraße zunächst angesprochen. Einer der Täter soll dann versucht haben, dem jungen Mann den Geldbeutel aus der Hosentasche zu nehmen. Als der 25-Jährige das verhindern wollte, sei er dann von den Tätern zu Boden gestoßen, geschlagen und getreten worden sein. In der Folge habe man ihm den Geldbeutel entrissen und die Täter flüchteten zu Fuß vom Tatort. Der 25-Jährige wurde bei dem Überfall leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die Täter wurden als etwa 180 Zentimeter groß, etwa 20 bis 25 Jahre alt und mit südländischem Erscheinungsbild beschrieben.

Zur Bekleidung ist folgendes bekannt:

Täter 1: weiße Trainingsjacke, dunkle Jogginghose, dunkle kurze Haare, Vollbart

Täter 2: schwarzer Trainingsanzug, schwarze Baseballmütze, Tätowierungen an Hals und der Hand, dunkle Haare

Täter 3: schwarze Trainingshose, grauer oder schwarzer Pullover, kurze dunkle Haare

Täter 4: dunkle Jeans, grauer Pullover, Turnschuhe, silberne Halskette, dunkle Haare, Vollbart, hierbei sei der Bereich des Oberlippenbarts sehr auffällig gewesen

Täter 5: vermutlich graues Shirt, soll eine Plastikflasche mit sich geführt haben

Zeugen können sich unter Tel. 0800 1100225 an die Kriminalpolizei wenden.

