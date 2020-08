Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Feudenheim: Versuchter Einbruch in Wohnhaus - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Feudenheim (ots)

Zwischen Dienstag, 18.08.2020, 05:30 Uhr, und Samstag, 22.08.2020, 11:00 Uhr wurde versucht in ein Wohnhaus in der Eberbacher Straße einzubrechen. Die bislang unbekannten Täter versuchten über den Garten, die Kellertür und den Balkon in das Haus einzudringen, allerdings misslangen alle Versuche sich Zugang zu verschaffen. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der Sachschaden kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal, unter der Telefonnummer 0621-718490, zu melden.

