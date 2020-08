POL-VDKO: Kontrolle Ferienreiseverkehr

Verkehrsdirektion Koblenz

Kontrolle des Ferienreiseverkehrs durch die Polizeiautobahnstation Mendig auf der A 61 in Fahrtrichtung Norden zwischen der AS Plaidt und der AS Kruft auf dem Parkplatz Pellenz.

Jedes Jahr in den Sommerferien kommt es auf deutschen Autobahnen zu einer Vielzahl von Verkehrsunfällen.

Hauptursächlich hierfür sind unter anderem mangelhafte Sicherung des Reisegepäcks (Gepäck im Fahrzeuginneren, Dachboxen, Fahrräder, etc.), aber auch die Beladung / Überladung von Wohnmobilen und -Anhängern, sowie der technische Zustand der genannten Fahrzeuge.

Aus diesem Grund wurde durch die Polizeiautobahnstation Mendig unter Beteiligung der Verkehrsdirektion 1, sowie durch das Sicherheitsmobil des PP Koblenz am 05.08.2020 zwischen 15:00 und 18:00 Uhr eine Sonderkontrolle mit dem Schwerpunkt "Sicherheit im Ferienreiseverkehr" auf der A 61 in Fahrtrichtung Norden, Parkplatz Pellenz durchgeführt.

Es wurden insgesamt 12 Wohnmobile, 9 Gespanne (PKW+ Wohnanhänger) sowie 2 LKW's kontrolliert und durch die VD 1 verwogen.

Bei den kontrollierten Wohnmobilen und Gespannen konnten lediglich minimale Überladungen festgestellt werden. Diese wurde nicht sanktioniert, sondern es gab ein aufklärendes Gespräch durch die Kollegen des Sicherheitsmobil über Ladungssicherung. Auch allgemeine Fragen rund um den Reiseverkehr wurden vor Ort beantwortet.

Bei einem klein LKW wurde eine Überladung von einer Tonne festgestellt. Die Weiterfahrt wurde untersagt und er musste die Ladung vor Ort abladen um seine Fahrt fortzuführen.

Insgesamt zog die Polizei Mendig eine positive Bilanz der Kontrolle. Die Ladung war in fast allen Fällen Ordnungsgemäß gesichert und verstaut und das zulässige Gesamtgewicht bei einigen wenigen minimal überschritten.

Die kontrollierten Urlauber zeigten Verständnis für die polizeilichen Maßnahmen.

Ihnen wurde der Grund für die Maßnahmen erläutert, insbesondere wurde der Hinweis gegeben das bei der Kontrolle der präventive und der beratende Gedanke im Vordergrund stand.

