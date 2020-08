Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Brennender Sattelzug unter Brückenbauwerk

Gem. Sinzig (ots)

Am 05.08.2020 gegen 17:00 Uhr wurde auf der A 61 in Fahrtrichtung Süden, Höhe der Anschlussstelle Sinzig ein brennender LKW gemeldet. Das Fahrzeug geriet aus noch unbekannten Gründen unter dem dortigen Brückenbauwerk in Brand. Bei dem brennenden Fahrzeug handelt es sich um einen Sattelzug, über Ladung liegen derzeit noch keine genauen Erkenntnisse vor. Der komplette Sattelzug brannte völlig aus. Durch den Brand könnte das Brückenbauwerk in Mitleidenschaft gezogen werden. Diesbezügliche Prüfungen dauern noch an. Die A 61 ist aktuell in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Der Verkehr wird großräumig umgeleitet. Sollten sich weitere Hinweise ergeben, wird nachberichtet.

