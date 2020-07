Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Verkehrsunfall auf der A 61 - Lkw umgekippt

Koblenz (ots)

Heute morgen, gegen 07.48 Uhr, ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der A 61, Fahrtrichtung Norden, in Höhe der Anschlussstelle Laudert. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor der Fahrer eines Sattelzuges die Kontrolle über sein Fahrzeug, das infolge dessen von der Fahrbahn abkam und umkippte. Der Fahrer wurde dadurch schwer, nach erster Einschätzung jedoch nicht lebensgefährlich verletzt. Es entstand zudem erheblicher Sachschaden. Die Fahrbahn ist derzeit in Richtung Norden komplett gesperrt, der Verkehr wird umgeleitet. Ein ansässiges Abschleppunternehmen wurde mit der Bergung beauftragt. Die Bergungsarbeiten werden voraussichtlich bis in die Mittagsstunden andauern.

