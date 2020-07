Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Überschlagen, Zeugen gesucht

Gernsbach (ots)

Ein 34-jähriger Mercedes-Fahrer war am Donnerstag gegen 5.45 Uhr auf der K 3766 von Gernsbach-Staufenberg in Richtung Baden-Baden unterwegs. Nach bisherigen Ermittlungen hatte der Mann in der stark ansteigenden kurvigen Straße ein Auto überholt. Vermutlich durch nicht angepasste Geschwindigkeit kam der Fahrzeuglenker nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich hierbei und blieb im angrenzenden Grünstreifen auf dem Dach liegen. Der mutmaßliche Unfallverursacher wurde dabei verletzt und kam mit dem Rettungsdienst in eine nahe gelegene Klinik. Das Auto dürfte nicht mehr zu reparieren sein und musste abgeschleppt werden. Zur Bergung des Fahrzeuges kam es auf der K 3766 zu einer kurzfristigen Vollsperrung. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 25.250 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamten des Polizeireviers Gaggenau unter der Telefonnummer 07225 9887-0 zu melden.

