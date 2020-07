Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Scherbenhaufen bereitet

Rastatt (ots)

Weil der Fahrer eines Skoda am Donnerstagmorgen offenbar vom Bremspedal rutschte, entstand ein größerer Scherbenhaufen nach dessen Durchfahren einer Schaufensterscheibe. Gegen 9:30 Uhr war der Mann beim Ausparken augenscheinlich vom Brems- auf das Gaspedal seines Automatikfahrzeuges gerutscht und auf dem Parkplatz in der Woogseestraße geradewegs in das vor ihm befindlcihe Schaufenster eines Lampenladens gefahren. Nahezu vollständig im Verkaufsraum befindlich, kam der Kombi schließlich zum Stehen. Verletzte waren bei dem Unfall nicht zu beklagen. Neben einem Frontschaden an dem Skoda, tragen auch beschädigte Ausstellungsstücke und die zerbrochene Schaufensterscheibe zum Gesamtschaden von rund 8.000 Euro bei.

