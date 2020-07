Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Vorfahrt missachtet

Rastatt (ots)

Rund 8.000 Euro Schaden schlugen nach einem Unfall in der Seestraße am Mittwochabend zu Buche. Gegen 20 Uhr beabsichtigte ein Golf-Fahrer nach links in Richtung der Sportanlagen abzubiegen, missachtete dabei jedoch die Vorfahrt einer von rechts kommenden Kia-Lenkerin. Durch den Zusammenstoß beider Autos wurde niemand verletzt.

