Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Oldtimer beschädigt, Verursacher flüchtet

Schifferstadt (ots)

In der Zeit zwischen Montagmorgen, 06:45 Uhr und Dienstagmorgen, 06:45 Uhr, hat ein Fahrzeug beim Vorbeifahren an einem in der Sandgasse geparkten Oldtimer einen Schaden verursacht. Anstatt sich um die Schadensregulierung zu kümmern, ist der Unfallverursacher danach geflüchtet. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

