Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Mehrere Diebstähle aus Pkw

Bild-Infos

Download

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Im Zeitraum vom 23.05.20 17:15 Uhr und dem 25.05.20 10:00 Uhr kam es im Innenstadtgebiet zu insgesamt drei Pkw-Aufbrüchen durch Einschlagen der Seitenscheiben. Zwei Fälle ereigneten sich auf einem Parkplatz in der Nürnberger Straße und ein Fall in einem Parkhaus in der Speyerer Straße. Betroffen war ein Audi A4 aus dem ein Ledertäschchen mit Führerschein und Zulassungsbescheinigung entwendet wurde, ein BMW 1er aus dem ein mobiles Navigationsgerät entwendet wurde, und ein VW Golf aus dem eine Jeansjacke entwendet wurde. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 2500 EUR. Die Polizei sucht Zeugen der Vorfälle. Sollten sie verdächte Personen im Innenstadtbereich oder in der Nähe von Parkplätzen feststellen, melden sie dies bitte unverzüglich der Polizei Frankenthal unter 06233-313 0.

