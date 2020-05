Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfall in Heßheimer Straße; Zeugen gesucht

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Eine 66-Jährige befuhr am 25.05.20 gegen 16:18 Uhr die Johann-Klein-Straße mit ihrem VW Polo. An der Einmündung zur Heßheimer Straße wollte sie nach links in die Heßheimer Straße einbiegen. Dabei übersah sie offenbar ein bevorrechtigtes Fahrzeug aus der Heßheimer Straße kommend. Um eine Kollision zu vermeiden beschleunigte die Fahrerin offenbar derart stark, dass ihr Fahrzeug unkontrolliert auf die dortige Verkehrsinsel fuhr und zwei Verkehrsschilder beschädigte. Ein medizinischer Notfall oder der Einfluss von Medikamenten könnte jedoch ebenso mit ursächlich gewesen sein. Da der Unfallhergang bzw. die Ursache noch nicht abschließend rekonstruiert werden konnte, sucht die Polizei Zeugen des Unfalles. Der Schaden beläuft sich auf circa 5000 EUR.

