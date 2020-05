Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Diebstahl durch Wechseltrick

Bild-Infos

Download

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Ein 79-Jähriger wird am 25.05.20 gegen 10:30 Uhr von einer unbekannten männlichen Person in der Sterngasse angesprochen und um das Wechseln einer Ein-Euro-Münze gebeten, da er diese für den Parkscheinautomaten benötige. Hilfsbereit zückt der Rentner seinen Gelbbeutel und sucht nach Wechselgeld. Währenddessen greift der Täter selbst ungefragt in das Münzfach. Der Wechsel wird schließlich abgeschlossen und der Geschädigte läuft weiter Richtung Welschgasse. Wenige Momente später kontrolliert er seinen Geldbeutel und stellt den Diebstahl von 170 Euro Scheingeld fest. Der Täter war leider bereits außer Sichtweite wird aber wie folgt beschrieben: - Ca. 40 Jahr alt, deutscher Phänotyp - Ca. 170 cm groß, normale Statur - Kurze schwarze Haare mit Geheimratsecken, kein Bart - Sprache: Hochdeutsch ohne Akzent

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Frankenthal

Reinhard, POK'in

Telefon: 06233-313-3216

E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell