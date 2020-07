Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durbach - Nach Unfall Zeugen gesucht

Durbach (ots)

Nach einem Unfall zwischen einem Lastwagen und einem Rollerfahrer am vergangenen Samstag, sind die Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg auf der Suche nach möglichen Zeugen. Nach derzeitigen Ermittlungen, war der Fahrer des Lkw gegen 14:30 Uhr von Ebersweier kommen auf der Straße Unterweiler unterwegs und bog an der Einmündung mit der Durbacher Straße weiter in die Straße `Am Bühl` ein. Dabei kollidierte er mit einem Rollerfahrer, der in die gleiche Richtung unterwegs war. Der Fahrer des Piaggio-Zweirades wurde dabei schwer verletzt. Zeugen, die Beobachtungen zum genauen Unfallhergang gemacht haben, wenden sich mit ihren Hinweisen unter der Telefonnummer 0781 21-4200 an die Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg.

