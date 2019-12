Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Kuchen - Autofahrer flieht nach Auffahrunfall

Ein außergewöhnlicher Unfall beschäftigt aktuell die Unfallermittler der Polizei Geislingen. Zugetragen hat sich das Ganze am frühen Samstagabend in Kuchen. Ein 32-jähriger Mann fuhr nach dem derzeitigen Ermittlungsstand mit seinem BMW aus einem Firmengelände heraus auf die B10 auf. Zu diesem Zeitpunkt fuhr vor dem BMW eine 30-jährige Frau mit ihrem Opel Corsa. Obwohl die Frau vorschriftsmäßig unterwegs war, unterschritt der BMW-Lenker den erforderlichen Mindestabstand zu dem Opel und gab mehrfach mit der Lichthupe Signal. Kurze Zeit später fuhr der BMW-Lenker auf den Opel auf. Die Frau hielt daraufhin ihr Fahrzeug an. Der 32-jährige BMW-Lenker setzte erst sein Fahrzeug wenige Meter zurück und fuhr dann erneut von hinten auf den stehenden Opel auf. Nach den derzeitigen Erkenntnissen der Polizei stieg der 32-jährige BMW-Fahrer dann aus und versuchte die Fahrertüre am Opel Corsa zu öffnen. Nunmehr bekam die 30-jährige Frau es mit der Angst und fuhr mit ihrem Pkw einige Meter weiter und hielt wiederum am rechten Fahrbahnrand an. Der BMW-Lenker ergriff nun zu Fuß die Flucht und ließ seinen unfallbeschädigten BMW am Unfallort zurück. Der Mann konnte kurze Zeit später von der Polizei an einem Imbiss festgenommen werden. Der zunächst abstruse Unfallhergang fand bald eine plausible Erklärung. Der Mann hatte Alkohol konsumiert und war nicht mehr fahrtauglich. Eine gültige Fahrerlaubnis hat der 32-jährige Mann nicht. Sowohl der BMW-Lenker, als auch die Insassen des Opel Corsa (2 Personen, beide weiblich, 30 und 22 Jahre alt) zogen sich bei dem Unfall leichtere Verletzungen zu. An den beiden beteiligten Pkw entstand gut 8.000 Euro Sachschaden. Die Polizei Geislingen ist auf Suche nach Zeugen für den Vorfall. Diese mögen sich bitte telefonisch mit dem Polizeirevier Geislingen (07331/93270) in Verbindung setzen.

