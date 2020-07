Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Handschuhsheim: Einbruch in Büroräumlichkeiten

Zeugen gesucht!

Heidelberg-Handschuhsheim (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde in der Zeit von 23 Uhr bis 6 Uhr in Büroräumlichkeiten eines Reiseunternehmens in der Dossenheimer Landstraße eingebrochen. Eine bislang unbekannte Person brach über ein Fenster in die Räumlichkeiten ein und versuchte mit einer Flex einen Tresor aufzubrechen, was aber nicht gelang. Nach einer Überprüfung wurde festgestellt, dass nichts entwendet worden ist. Die Ermittlungen in diesem Fall hat das Polizeirevier Heidelberg-Nord aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 06221/4569-0 entgegengenommen.

