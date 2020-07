Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Handschuhsheim: Trickdiebe erbeuten 400 Euro

Heidelberg-Handschuhsheim (ots)

Am Donnerstagabend betraten zwei männliche Personen die Postbankfiliale in der Dossenheimer Landstraße und verwickelten zwei Angestellte in ein Gespräch und baten um Wechsel eines 50-Euro Scheins. Ebenso wurde den Angestellten vorgegaukelt, dass man 50-Euro Scheine mit bestimmten Seriennummern sammeln würde. Als einem der beiden Männer schließlich sämtliche vorhandene 50-Euro Scheine zur Ansicht in die Hand gegeben wurden, schaffte es dieser unbemerkt insgesamt 400 Euro zu entwenden, was erst beim Kassensturz nach Ladenschluss festgestellt wurde. Das Polizeirevier Heidelberg-Nord hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen.

