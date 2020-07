Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim-Steinsfurt/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Rennrad

Zeugen gesucht!

Sinsheim-Steinsfurt/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochnachmittag kam es gegen 15:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall im "Linus Barth" Kreisverkehr zwischen einem Radfahrer und einem Pkw. Der Radfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Den ersten Erkenntnissen zufolge, war der 49-jährige Rennradfahrer von Rohrbach in Richtung Steinsfurt unterwegs. Der 72-jährige Pkw-Fahrer kam dagegen aus der Straße "In der Au" und wollte in Richtung Rohrbach weiterfahren. Innerhalb des Kreisverkehrs kam es dann während des Fahrvorgangs zum Unfall. Der genaue Unfallhergang ist aufgrund unterschiedlicher Darstellungen der Beteiligten bislang unklar, weshalb das Polizeirevier Sinsheim Zeugen sucht, die sachdienliche Angaben zu dem Verkehrsunfall geben können. Die Hinweise werden unter der Rufnummer 07261/690-0 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Stephan Schiefelbusch

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell