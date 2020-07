Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Segeberg. Polizei stoppt angemeldete Betonteile-Transporte mit Schwerlastfahrzeugen wegen erheblicher Gewichtsüberschreitungen

Bad Segeberg (ots)

In der Nacht zum 13.07.2020 wurden von Beamten des Autobahnrevieres Bad Segeberg acht Schwerlastfahrzeuge überprüft, die für eine Überführung mit Polizeibegleitung von der Autobahn A 1 (Rastplatz Budikate) zum Gewerbegebiet Henstedt-Ulzburg angemeldet waren. Davon wurden fünf Fahrzeuge aufgrund erheblicher Achslast- und Gesamtgewichtsüberschreitungen stillgelegt und nicht begleitet.

Ein Fahrzeug hatte eine Baumaschine geladen mit einem genehmigten Gesamtgewicht von 77,50 t, das durch eine Wiegung festgestellte Gesamtgewicht betrug allerdings 92 t. Auch bei den Achslasten war eine Überladung von 49 % nachzuweisen.

Vier weitere Fahrzeuge hatten Betonfertigteile geladen, hier betrug die Überladung bis zu 26 %.

Die Fahrer und der Verlader haben nun ein Bußgeldverfahren zu erwarten.

Die Begleitung von Großraum- und Schwertransporten gehört zum polizeilichen Alltag. Lkw bewegen jeden Tag unzählige Tonnen an Ladung über unsere Straßen. Mal zur innerdeutschen Belieferung von Unternehmen, mal auf der Durchreise von einem Land zu einem anderen. Über das Jahr gesehen transportieren Lkw auf diese Weise mehrere Milliarden Tonnen an Ladegütern über das Straßennetz. Dies ist nicht nur für die Straßen an sich eine enorme Belastung, sondern bietet auch für die Verkehrssicherheit eine große Herausforderung. Um beide Gefahren so gering wie möglich zu halten, ist in der Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO) ein zulässiges Gesamtgewicht festgelegt, welches der LKW samt Ladung nicht überschreiten darf.

