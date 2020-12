Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Vechta - Einbruch auf Firmengelände

Am Sonntag, 06. Dezember 2020, kam es zwischen 03.40 und 04.22 Uhr zu einem Einbruch auf ein Firmengelände an der Buchholzstraße. Zwei bislang unbekannte Täter drangen auf das Gelände einer Autoverwertung ein und versuchten in ein dortiges Gebäude einzubrechen. Nach bisherigen Erkenntnissen lösten sie einen Alarm aus und flüchteten vom Tatort. Der Sachschaden wird auf 100 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Bakum - Sachbeschädigung

Von Samstag, 05. Dezember 2020, 19.00 Uhr bis Sonntag, 06. Dezember 2020, 04.00 Uhr, beschädigten unbekannte Täter die Umzäunung eines Tennisplatzes im Hopfenweg in Bakum. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500 Euro.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis, gestohlene Kennzeichen angebracht

Am Dienstag, 08. Dezember 2020, wurde der Polizei gegen 21.00 Uhr ein schlecht gesichertes Pannenfahrzeug auf der Oldenburger Straße gemeldet. Im Rahmen der Absicherung stellten die Polizeibeamten fest, dass der 21-jährige Fahrer, der in Vechta wohnt, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Außerdem waren an dem Pkw Kennzeichen angebracht, die am 03. Dezember 2020 in Lehrte gestohlen wurden. Der Pkw wurde abgeschleppt und die Kennzeichen sichergestellt.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 08. Dezember 2020, kam es gegen 16.35 Uhr auf der Falkenrotter Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Im Bereich der der Auffahrt zur B69 kam es zum Zusammenstoß zweier Pkw. Ein 18-jähriger aus Goldenstedt wollte nach links auf die B69 abbiegen. Gleichzeitig bog ein bislang unbekannter Verursacher von der B69 auf die Falkenrotter Straße ab und beschädigte den Opel Corsa des Goldenstedters im Heckbereich. Anschließend entfernte der Unbekannte sich, ohne sich um die Regulierung des 2000 Euro hohen Sachschadens zu kümmern. Das gesuchte Fahrzeug soll ein Kennzeichen mit dem Fragment CLP- getragen haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

