Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/VechtaCloppenburg/Vechta (ots)

Essen (Oldbg.) - Corona-Verstoß

Am Dienstag, 08. Dezember 2020, wurde um 15.30 Uhr eine fünfköpfige Personengruppe Am Schneewall kontrolliert. Die männlichen und weiblichen Personen im Alter von 25 bis 53 Jahren stammen aus unterschiedlichen Haushalten in Essen (Oldbg.) und Quakenbrück. Sie standen ohne ausreichend Abstand zueinander und ohne MNB beieinander tranken Bier. Sie erhielten einen Platzverweis ein Bußgeldverfahren.

Cloppenburg - Corona-Verstoß

Am Dienstag, 08. Dezember 2020, wurde um 22.55 Uhr auf der Fritz-Reuter-Straße eine vierköpfige Personengruppe kontrolliert. Die vier männlichen Personen im Alter von 17 bis 18 Jahren stammen aus unterschiedlichen Haushalten aus Cloppenburg und trugen keine MNB. Außerdem hielten sie keine ausreichenden Abstände zueinander ein. Sie erhielten Platzverweise und entsprechende Bußgeldverfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell