Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Biss in den Arm

Ahaus (ots)

Bei der Attacke eines Hundes gegen einen Artgenossen ist ein 38-Jähriger am Samstag in Ahaus-Wüllen verletzt worden. Das Geschehen spielte sich gegen 19.00 Uhr am Lohweg ab: Zeugenangaben zufolge radelten dort zwei unbekannte Jugendliche mit einem Hund vorbei. Das Tier habe auf einem Grundstück einen anderen Hund gesehen, sei auf diesen zu gerannt und habe sich aus seinem Geschirr gelöst. Die Hunde hätten sich ineinander verbissen. Mehrere Personen hätten versucht, die Vierbeiner auseinander zu bekommen. Dabei habe der angreifende Hund einen der Helfer in den Arm gebissen. Im Nachhinein habe sich erst herausgestellt, dass der Biss schwerwiegender gewesen sei. Die Polizei bittet die Jugendlichen - ihr Hund habe wie eine Bulldogge ausgesehen -, sich unter Tel. (02561) 9260 bei der Polizei in Ahaus zu melden.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

