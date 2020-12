Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Harkebrügge - Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Am Dienstag, 08. Dezember 2020, kam es gegen 05.30 Uhr in der Bismarckstraße zu einem versuchten Einbruch. Zwei bislang unbekannte Täter beabsichtigten in ein dortiges Wohnhaus einzudringen. Als sie durch eine Bewohnerin bemerkt wurden, flüchten sie in Richtung Ortsmitte. Beide Täter werden als männlich, etwa 1,70m groß und von normaler Statur beschrieben. Sie seien schwarz gekleidet gewesen. Einer soll helle Schuhe und der andere eine Mütze getragen haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel (Tel. 04499-922200) entgegen.

Gehlenberg - Einbruch in Rohbau

Zwischen Montag, 07. Dezember 2020, 16.45 Uhr und Dienstag, 08. Dezember 2020, 06.00 Uhr kam es zu einem Einbruch in der Parkstraße. Bislang unbekannte Täter drangen in einen dortigen Rohbau ein und entwendeten diverse Werkzeuge. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel. 04491-93160) entgegen.

Barßel - Einbruch in Baubude

Zwischen Montag, 07. Dezember 2020, 13.00 Uhr und Dienstag, 8. Dezember 2020, 08.20 Uhr kam es in der Straße Lütje Brinkharf zu einem Einbruch. Ein bislang unbekannter Täter drang in eine Baubude an einem Baugebiet ein. Aus dieser entwendete er alkoholische Getränke. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel (Tel. 04499-922200) entgegen.

