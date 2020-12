Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/VechtaCloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe- Corona-Verstoß

Am Montag, 07. Dezember 2020, 11.45 Uhr, wurden Polizeibeamte zu einem Sonderpostenmarkt an der Ellerbrocker Straße gerufen. Ein 23-jähriger Mann aus Friesoythe hielt sich im Verkaufsraum des Sonderpostenmarktes nicht an die Maskentragepflicht und betrat coronabedingt abgesperrte Bereiche innerhalb des Gebäudes. Gegen den 23-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Infektionsschutzgesetz eingeleitet. Zudem wurde ein Strafverfahren eingeleitet, da der 23-Jährige die eingesetzten Polizeibeamten beleidigte.

