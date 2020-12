Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Vechta- Versuchter Einbruch bei einem Omnibusbetrieb

Am Montag, 07. Dezember 2020, gegen 09.20 Uhr, wurde der Polizei ein versuchter Einbruch in der Marschstraße bei einem dortigen Omnibusbetrieb gemeldet. Ein bislang unbekannter Täter beabsichtigte ein Fenster zum Bürogebäude des Betriebes aufzuhebeln. Hierbei blieb es bei einem Versuch. Ein Eindringen erfolgte nicht. Der Tatzeitraum konnte nicht näher eingegrenzt werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

