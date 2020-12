Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta

Neuenkirchen-Vörden - Rauchentwicklung in einem Wohnhaus

Am Sonntag, 06. Dezember 2020, kam es gegen 16.38 Uhr in einem Wohnhaus an der Bersenbrücker Straße zu einer zunächst unbekannten Rauchentwicklung. Die Feuerwehr Neuenkirchen-Vörden rückte mit drei Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften aus. Diese konnte feststellen, dass die Rauchentwicklung durch angebranntes Essen verursacht worden ist. Es entstand kein Sachschaden. Außerdem wurden keine Personen verletzt.

