Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/VechtaCloppenburg/Vechta (ots)

Lindern - Diebstahl von Pkw-Kennzeichen

Zwischen Samstag, 05. Dezember 2020, 19.00 Uhr und Sonntag, 06. Dezember 2020, 11.30 Uhr kam es in der Lastruper Straße zu einem Diebstahl. Ein bislang unbekannter Täter entwendete beide Kennzeichen VEL-LT 196, die zu einem VW Golf gehörten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lindern (Tel. 05957-967790) entgegen.

Stapelfeld - Einbruch in Entsorgungszentrum, Tatverdächtige kontrolliert

Am Sonntag, 06. Dezember 2020, kam es zwischen 14.50 und 15.15 Uhr in der Straße Keemoor zu einem Einbruch. Zunächst unbekannte Täter hatten sich Zugang zum Gelände eines Entsorgungszentrums verschafft. Mehrere Streifenwagen fahndeten unverzüglich nach den Tätern. Im Nachbereich konnten vier Tatverdächtige festgestellt werden. Es handelte sich um drei Männer und eine Frau im Alter von 33 bis 45 Jahren, die in Bakum und Dinklage wohnen. Ob Diebesgut entwendet wurde, ist bislang noch nicht bekannt. Die Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Löningen - Brand eines Wohnwagens

Am Sonntag, 06. Dezember 2020, kam es gegen 02.25 Uhr in der Evenkamper Straße zu einem Brand. Aus bislang unbekannter Ursache geriet ein Wohnwagen, der im Garten eines Wohnhauses stand, in Brand. Die Feuerwehr Löningen rückte mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften aus und löschte das Feuer. Der Sachschaden wird auf 10000 Euro geschätzt. Es wurden keine Personen verletzt. Derzeit kann eine technische Ursache nicht ausgeschlossen werden.

Cloppenburg - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Sonntag, 06. Dezember 2020, wurde um 05.30 Uhr ein 20-jähriger Pkw-Fahrer aus Cloppenburg in der Inselstraße kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Einen entsprechenden Vortest versuchte er mittels Wasser zu manipulieren. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Sonntag, 06. Dezember 2020, wurde um 13.40 Uhr ein 22-jähriger Pkw-Fahrer aus Edewecht am Antoniusplatz kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Daher wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

