Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Scheibe an Schule beschädigt.

Lippe (ots)

Zwischen Donnerstagnachmittag (15.10.2020) und Freitagmorgen (16.10.2020) zerstörten bislang unbekannte Täter eine Plexiglasscheibe an einer Schule am Küster-Meyer-Platz. Wer zur Tatzeit etwas Auffälliges beobachtet hat, wendet sich bitte mit Hinweisen an das Kriminalkommissariat 5 in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222 98180.

