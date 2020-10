Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Billinghausen. Rasenmäher gestohlen.

Bislang unbekannte Diebe brachen zwischen Donnerstagabend (15.10.2020) und Samstagmorgen (17.10.2020) einen Baucontainer in der Billinghauser Straße in Billinghausen auf. Die Täter knackten das Schloss und entwendeten zwei Rasenmäher aus dem Baucontainer. Ihre Hinweise dazu richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter der Rufnummer 05231 6090.

