POL-LIP: Schieder-Schwalenberg - Einbrecher drangen in Wohnhaus und Scheune ein

(KF)In der Zeit von Mittwochabend bis Freitagnachmittag drangen bisher unbekannte Täter in ein momentan unbewohntes Wohnhaus und die Scheune eines Bauernhofes in Nessenberg ein. Die Täter schlugen eine Fensterscheibe des Wohngebäudes ein, gelangten so ins Gebäudeinnere und suchten dort nach Wertsachen. Auch in die angrenzende Scheune drangen die Täter ein, indem sie ein Bretterverschlag entfernten. Die Täter entwendeten mehrere volle Sechserträger mit alkoholfreien Getränken. Ob aus den Gebäuden auch Werkzeug entwendet wurde, wird derzeit noch abgeklärt. Zeugenhinweise bitte an die Kripo in Detmold, Tel. 05231 6090.

