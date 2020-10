Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Heidenoldendorf. Gabelstapler gestohlen und Brücke beschädigt.

Lippe (ots)

Unbekannte stahlen zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen einen Gabelstapler von einem Firmengelände in der Straße "Am Stoppelkamp". Beim Versuch, eine nahe liegende Brücke zu überqueren, wurde diese beschädigt. Letztendlich fuhren die Täter den Gabelstapler auf ein Kirchengelände in der Martin-Luther-Straße und ließen das beschädigte Fahrzeug auf einer Grünfläche stehen. Der Sachschaden liegt bei rund 4200 Euro. Die Brücke wurde durch die Stadt Detmold gesperrt. Hinweise auf die Verursacher nimmt das Verkehrskommissariat in Detmold unter der 05231 6090 entgegen.

