Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Unfallzeuge mit weißem Kleinwagen gesucht.

Lippe (ots)

Schon am vergangenen Mittwoch kam der schwarze BMW mit Lipper Kennzeichen eines 26-jährigen Horn-Bad Meinbergers auf der Bahnhofstraße aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte ein Verkehrszeichen und den Bordstein. Der Alleinunfall ereignete sich gegen 23:10 Uhr. Zeugen für den Unfall werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05231 6090 beim Verkehrskommissariat in Detmold zu melden. Insbesondere wird die Fahrerin oder der Fahrer eines weißen Kleinwagens als Zeuge gesucht, die oder der kurz nach dem Unfall an der Unfallstelle mit dem 26-jährigen Mannes im verunfallten BMW sprach.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell