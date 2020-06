Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200622.10 Kellinghusen: Einbruch in Supermarkt

Kellinghusen (ots)

In der Nacht zum Samstag hat ein Einbrecher einen Supermarkt in Kellinghusen heimgesucht. Beute machte der Täter nach derzeitigen Erkenntnissen keine - offenbar störte ihn die ausgelöste Alarmanlage.

Gegen 01.45 Uhr drang ein Unbekannter gewaltsam über das Dach in den Markt in der Straße an der Stör ein. Während sich der Einbrecher im Inneren des Ladens aufhielt, schlug die Alarmanlage an, worauf der Unbekannte die Flucht ergriff, vermutlich ohne Diebesgut. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 350 Euro.

Laut den Aufnahmen einer Kamera war der Täter schlank, männlich und dunkel gekleidet. Er trug einen Rucksack bei sich. Wer Hinweise auf diese Person geben kann oder wer ansonsten Auffälligkeiten im Bereich des Tatortes wahrgenommen hat, sollte sich bei der Kripo in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 melden.

Merle Neufeld

