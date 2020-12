Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich des PK Vechta vom 05.12.-06.12.20

Cloppenburg/VechtaCloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Verkehrsunfallflucht Am 05.12.2020 im Zeitraum von 07:45 Uhr bis 15:15 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug einen ordnungsgemäß abgeparkten Pkw. Der Vorfall ereignete sich auf dem Parkplatz der Dinklager Straße 77 bei einer dort ansässigen Fahrschule. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Lohne (04442/808460) zu melden.

Vechta - Verkehrsunfallflucht Am 05.12.2020 gegen 17:42 Uhr kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung des PK Vechta einen Fahrzeugführer auf der Oldenburger Straße. Grund war das abrupte Stoppen und Abparken des Pkw, als dieser den Streifenwagen bemerkte. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle äußerte der Fahrzeugführer, dass er soeben auf dem Parkplatz des LIDL-Marktes ein Fahrzeug beim Einparken beschädigte. Das beschädigte Fahrzeug, ein blaues unbekanntes Fabrikat, soll sich auf dem linken Parkplatzbereich, mit der Fahrzeugfront in Richtung Oldenburger Straße befunden haben. Nach dem Unfall befuhr der Fahrzeugführer daher die Oldenburger Straße bis zu einem weiteren Einkaufsmarkt und wollte dort seinen Pkw auf Schäden überprüfen. Durch diese Äußerungen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Ein evtl. beschädigtes Fahrzeug konnte auf dem Parkplatz des LIDL-Marktes nicht mehr festgestellt werden. Zeugen und der Halter des beschädigten Fahrzeugs werden gebeten, sich bei der Polizei Vechta (04441 / 9430) zu melden.

Dinklage - Fahren ohne Fahrerlaubnis / Fahren unter Drogeneinfluss Am 06.12.2020 gegen 00:10 Uhr, konnte ein 37-jähriger Lohner mit dem Pkw auf dem Samskamp kontrolliert werden. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer mit im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem konnte festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss steht. Ein entsprechender Vortest bestätigte den Verdacht. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Die Halterin des Pkws ließ die Fahrt zu. Gegen beide Personen wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Vechta - Poser/ Autotuner -Kontrollen In der vergangenen Nacht wurde im Rahmen von Verkehrskontrollen drei Fahrzeugführern aus der sog. Tuner-Szene nach festgestellten Bauartveränderungen die Weiterfahrt untersagt. Bei einem 31-jährigen VW Polo-Fahrer aus Diepholz lag ein Erlöschen der Betriebserlaubnis nach Veränderung der Rad/Reifenkombination im Zusammenspiel mit einer Fahrwerkstieferlegung vor. Einem 19-jährigen aus Lohne wurde die Einleitung eines Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren bekanntgegeben, da dieser für seine Bauartveränderung an seinem tiefergelegten VW Golf keine Zulassung hatte. Nach übermäßiger Geräuschentwicklung beim Befahren der Falkenrotter Straße in Vechta wurde der PKW VW Golf eines 22-jährigen aus Diepholz kontrolliert. Bei einer anschließenden Geräuschpegelmessung wurde ein stark erhöhter Schallpegelwert festgestellt. Das Fahrzeug des 22-jährigen wurde zu Beweiszwecken und Vorführung bei einem technischen Überwachungsbetrieb sichergestellt und vor Ort auf einen Abschleppwagen geladen.

Verstöße gegen die Kontaktbeschränkung zur Corona-Bekämpfung Am 05.12.2020; 22:50 Uhr, wurde durch die Polizei eine private Feierlichkeit von 6 Personen aus 3 Haushalten in Vechta beendet, wobei sich die alkoholisierten Personen äußerst uneinsichtig zeigten. Gegen die 6 Personen wurden Platzverweise ausgesprochen und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Am 05.12.2020; 23:10 Uhr, wurden im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Vechta in einem PKW 3 Personen aus 3 verschiedenen Haushalten festgestellt. Gegen die Heranwachsenden aus Vechta wurden Verfahren eingeleitet und einem Mitfahrer ein Platzverweis erteilt.

