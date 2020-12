Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für das Polizeikommissariat Vechta vom 05.12.2020

Cloppenburg/VechtaCloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Verkehrsunfall

Am Freitag, 04.12.2020, kam es um 13:20 Uhr auf der Landesstraße in Holzhausen zu einem Verkehrsunfall. Eine 46-jährige aus Visbek beabsichtigte mit ihrem PKW die L881 zu überqueren. Hierbei übersah sie den PKW eines 46-jährigen aus Vechta, der auf der Straße in Richtung B69 unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Vechtaer leicht verletzt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Vechta - Verkehrsunfall

Am Freitag, 04.12.2020 gegen 17:50 Uhr befuhr ein Kind mit seinem Kettcar den Bürgersteig der Bachstraße in Vechta. Dabei übersah er einen Fußgänger und fuhr ihm von hinten in die Hacken. Dabei stürzte der Fußgänger und kam mittels Rettungswagen in das Krankenhaus nach Vechta.

Lohne - Verkehrsunfall

Am Freitag, 04.12.20, gegen 17.00 Uhr, befuhr ein 50-jähriger aus Lohne mit seinem PKW die Lindenstraße in Richtung stadtauswärts. Als er auf den Parkplatz eines Supermarktes abbiegen wollte, übersah er eine 41-jährige Radfahrerin aus Lohne. Bei dem Zusammenstoß wurde die Frau leicht verletzt und mit einem Rettungswagen dem Krankenhaus zugeführt.

Vechta - Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Freitag, den 04.12.2020, gegen 17:30 Uhr, befuhr ein 26-jähriger Vechtaer mit seinem PKW den Visbeker Damm, obwohl er unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein entsprechender Vortest verlief positiv hinsichtlich THC. Daraufhin wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Die Weiterfahrt mit dem PKW wurde dem Vechtaer untersagt. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Visbek - Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Samstag, den 05.12.2020, gegen 00:40 Uhr, befuhr eine 45-Jährige aus Visbek mit einem Pkw die Straße Heide in Visbek-Rechterfeld, als sie nach links von der Fahrbahn abkam und sich in der Berme festfuhr. Während der Sachverhaltsaufnahme ergab sich den eingesetzten Beamten der Verdacht, dass die Fahrzeugführerin unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte. Im Rahmen der entsprechenden Überprüfung wurde eine Atemalkoholkonzentration von 1,44 Promille festgestellt. Eine Blutprobe wurde entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

