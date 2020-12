Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Pkw-Brand auf der A28 im Bereich der Stadt Delmenhorst

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Am Montag, 30. November 2020, geriet ein Pkw Daihatsu, gegen 18:10 Uhr, auf der A28 in Fahrtrichtung Bremen im Bereich der Stadt Delmenhorst in Vollbrand.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand bemerkte der 29-jährige Fahrzeugführer aus Dortmund eine Kontrollleuchte am Fahrzeug aufblinken, hielt an und verließ den Pkw. Kurz darauf fing der Pkw Feuer, sodass der 29-Jährige die Feuerwehr alarmierte.

Die Kräfte der Berufsfeuerwehr Delmenhorst löschten daraufhin das Feuer. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit nicht bekannt.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

