Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Mülltonnenbrände in Beckeln

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Am Montag, 30. November 2020, gerieten gegen 14:30 Uhr auf einem Grundstück an der Wildeshauser Straße in Beckeln abgestellte Mülltonnen in Brand. Ein zufällig vorbeifahrender Zeuge führte erste Löscharbeiten durch.

Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Beckeln löschten das Feuer anschließend gänzlich ab und stellten fest, dass sich Aschereste aus einem Ofen in den Mülltonnen befanden.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Lorena Lemke

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell