POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrschaos am Delmenhorster Weihnachtshaus

Am Sonntag, 29. November 2020, gingen bei der Polizei Delmenhorst, gegen 19:10 Uhr, Anrufe von Bürgerinnen und Bürgern ein, die ein Verkehrschaos in der Brechtstraße in Delmenhorst meldeten.

Die Beamten der Polizei Delmenhorst stellten in der Sackgasse zahlreiche Fahrzeuge sowie interessierte Personen fest, die das Delmenhorster Weihnachtshaus - ein Wohnhaus, welches mit zahlreichen Lichterketten und Weihnachtsartikeln geschmückt war - vom Gehweg aus bewunderten.

Nach Rücksprache mit der Polizei schaltete der Betreiber des Weihnachtshauses die Beleuchtung aus, sodass sich die Besucherinnen und Besucher entfernten und das Verkehrschaos behoben wurde.

Verkehrsregelnde Maßnahmen der Polizei waren lediglich kurzzeitig erforderlich. Verstöße gegen die niedersächsische Corona-Verordnung wurden nicht festgestellt.

Die Polizei Delmenhorst weist darauf hin, dass interessierte Personen ihre Fahrzeuge möglichst auf ausgeschriebenen Parkflächen, außerhalb der Brechtstraße, parken und das Weihnachtshaus zu Fuß anlaufen sollten, um ein derart hohes Verkehrsaufkommen zukünftig zu vermeiden.

Zudem sind die Regelungen der niedersächsischen Corona-Verordnung im öffentlichen Raum einzuhalten und werden von den Beamten der Polizei Delmenhorst überprüft. Die Stadt Delmenhorst wurde über das Geschehen in Kenntnis gesetzt.

