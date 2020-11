Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Elsfleth, LK Wesermarsch: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Umfangreiche Suchmaßnahmen

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Sonntag, 29.11.2020, 06:40 Uhr 26931 Elsfleth, OT Moorhausen, in Höhe Hausnr. 11 (L 865)

Ein 20-Jähriger aus Oldenburg befuhr mit einem PKW die L 865 aus Oldenburg kommend in Richtung Elsfleth. Ausgangs einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Straßenbaum. Da er zunächst angab, Beifahrer in dem PKW gewesen zu sein, wurde eine Suche nach einer evtl. verletzten Person gestartet. Neben einem Polizeihubschrauber kamen dabei auch 43 Feuerwehrleute aus Huntorf und Elsfleth zum Einsatz. Bei der Bergung des 20-Jährigen aus dem PKW verletzte sich eine Ersthelferin, die auf dem Weg zu ihrer Arbeitsstelle/Rettungsdienst war, schwer. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der 20-Jährige den PKW selbst geführt hatte. Daraufhin wurden die Suchmaßnahmen eingestellt. Der 20-Jährige wurde leicht verletzt einem Krankenhaus zugeführt. Da er unter Alkoholeinfluss stand, wurde ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet, eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Auch der PKW wurde für weitere Untersuchungen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt. Am PKW war Totalschaden in Höhe von ca. 2.000,- Euro entstanden. Nach der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn von der Straßenmeisterei Brake gereinigt werden. Gegen 11:00 Uhr waren alle Maßnahmen abgeschlossen.

