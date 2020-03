Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200316 - 0250 Frankfurt-Nordend: Betrunkene Frau leistet Widerstand

Frankfurt (ots)

(ne)Eine 31 Jahre alte Frau war am späten Freitagabend infolge ihres offensichtlichen Alkoholgenusses von Beamten des 13. Reviers vorsorglich ins Präsidium gebracht worden. Das gefiel ihr gar nicht.

Zuvor war die junge Frau in der Robert-Mayer-Straße aufgefallen. Passanten riefen die Polizei, da die 31-Jährige so stark beeinträchtigt war, dass sie nicht mehr in der Lage war, sich zu orientieren. Als die Kollegen sie zur Ausnüchterung in eine Zelle bringen wollten, erlangte die 31-Jährige offenbar ungeahnte Kräfte und wehrte sich vehement gegen die Ingewahrsamnahme. Sie schlug und kratze die Beamten und biss einer Beamtin in die Hand. Dank der Handschuhe erlitt die Beamtin keine Verletzungen. Schließlich beruhigte sich die 31-Jährige wieder.

